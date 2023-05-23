Остеопат назвала привычки, которые вызывают боль в шее

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Привычки спать на высокой подушке или часами просиживать за компьютером могут спровоцировать боль в шее. Об этом Москве 24 рассказала остеопат Анна Сарафан.

По ее словам, более половины случаев болей в спине и шее можно избежать, всего лишь изменив образ жизни. Например, перестать сидеть нога на ногу, носить сумочку только на одном плече, спать на высоких подушках или слишком мягком матрасе.





Анна Сарафан остеопат Во всех этих ситуациях мышцы тела чрезмерно напрягаются, чтобы сохранить баланс, и происходит это, как правило, несимметрично. В результате одни мышцы расслаблены, а другие слишком напряжены, что со временем и приводит к боли.

Однако на сегодняшний день боли в шее чаще всего появляются из-за малоподвижного образа жизни и чрезмерного увлечения гаджетами, отметила врач.

"Если человек часами сидит, низко склонив голову над телефоном, мышцы шейного отдела сильно перенапрягаются, из-за чего и появляется боль. При этом чем ниже опущена голова, тем сильнее напряжение", – обратила внимание эксперт.

Кроме того, когда человек долгое время проводит за компьютером или гаджетом, напрягаются глазодвигательные мышцы. Они в свою очередь напрямую связаны с подзатылочными, которые в итоге тоже напрягаются, и человек начинает ощущать боль в шее, пояснила остеопат.

"А если еще и монитор расположен неправильно – выше уровня глаз или немного сбоку – это усугубляет ситуацию", – добавила врач.



Анна Сарафан остеопат Сохранить мышцы шейного отдела в тонусе и снизить риск возникновения в них боли помогут умеренные физические нагрузки. Заниматься необходимо хотя бы по 30–60 минут два-три раза в неделю.

Тех же, у кого сидячая работа, врач призвала не забывать о правилах организации рабочего пространства и делать перерывы каждый час. Чтобы была возможность походить и размяться.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Гузель Евстигнеева рассказала, что сидячий образ жизни часто приводит к дисфункции желчевыводящих путей. В свою очередь, недостаток желчи может привести к проблемам с усваиванием жирорастворимых витаминов.