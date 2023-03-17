Гастроэнтеролог объяснила, чем опасен для ЖКТ сидячий образ жизни

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Сидячий образ жизни часто приводит к дисфункции желчевыводящих путей. Об этом Москве 24 рассказала гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Гузель Евстигнеева.

По ее словам, для работы пищеварительной системы очень важна подвижность тела. Если регулярно сидеть длительное время, существует риск запоров и снижения сократительной способности желчного пузыря – он становится вялым и малоактивным.





Гузель Евстигнеева гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Желчь нам необходима, она стимулирует работу кишечника. Когда ее мало, также могут начаться запоры. К тому же она активно участвует в процессе всасывания жиров. А значит, ее недостаток повлияет на усваивание жирорастворимых витаминов.

В свою очередь, проблемы с усваиванием жиров могут привести к сухости кожи и негативно повлиять на гормональный фон. В частности, они участвуют в выработке тестостерона, эстрогена и кортизола, пояснила гастроэнтеролог.

Врач также отметила, что обычно заболевания ЖКТ развиваются в результате не одного, а сразу нескольких факторов. Кроме сидячего образа жизни, это питание, стрессы и наследственность, заключила Евстигнеева.

Ранее терапевт-кардиолог, врач высшей категории Константин Иванов рассказал, что недостаток движения в первую очередь бьет по сердечно-сосудистой системе. По его словам, сидячий образ жизни приводит к ишемической болезни сердца, ранним инфарктам, перемежающей хромоте и инсультам.



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