Врач рассказал об опасности сидячего образа жизни

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Сидячий образ жизни может стать причиной развития различных болезний, в первую очередь недостаток движения бьет по сердечно-сосудистой системе. Об этом в беседе с RT рассказал терапевт-кардиолог, врач высшей категории Константин Иванов.

"Основной мишенью является сердечно-сосудистая система. <...> Это приводит к ишемической болезни сердца, ранним инфарктам, перемежающей хромоте, инсультам", – рассказал специалист.

Также не исключены негативные последствия для опорно-двигательного аппарата. У человека может развиться, остеопороз, влекущий учащение переломов костей. Плохо отсутствие движения влияет и на суставы, а также позвоночник.

По словам Иванова, есть и менее очевидное последствие малоподвижного образа жизни, которое заключается в снижении либидо как у женщин, так и у мужчин.

Чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, врач рекомендует регулярно проходить обследования. А если проблемы уже начались, то следует обращаться за консультацией к профильным специалистам.

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