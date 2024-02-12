Спортивный тренер назвала лучшие упражнения для укрепления спины

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Упражнения "лодочка", "дохлая рыба", "супермен", "кошка", "ягодичный мостик" и "планка" помогают укрепить мышцы спины. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на спортивного тренера Марию Волынкину.

Эксперт дала некоторые рекомендации по выполнению перечисленных упражнений. Она отметила, что в первую очередь важно следить за правильной техникой, например не заламывать шею.

По ее словам, во время упражнения "лодочка", когда человек, лежа на животе, поднимает вытянутые вперед прямые руки и ноги, должен следить за тем, чтобы носки были развернуты не внутрь, а наружу.

При этом при выполнении упражнения "супермен", стоя на четвереньках попеременно поднимать руку и ногу, человеку нужно обратить внимание на ровное положение таза. На "ягодичном мостике" ягодицы должны быть подняты к потолку, уточнила эксперт.

Кроме того, во время планки на руках или предплечьях позвоночник должен быть ровный, без прогибов в пояснице.

"Упражнение "дохлая рыба": лежа на животе, поднимаем прямые руку и ногу попеременно, немного отрывая корпус, шею не заламываем", – заключила спортивный тренер.

Ранее врач-физиотерапевт Владимир Бондаренко порекомендовал делать зарядку по утрам. По его словам, небольшая физическая активность утром помогает мобилизовать силы в организме, а также положительно повлияет на нервную систему, готовя ее к предстоящему дню. Он посоветовал обратить внимание на растяжку и дыхательную гимнастику.



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