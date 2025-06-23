Врач Гаврилова: длинный световой день ухудшает качество сна летом

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Длинный световой день может ухудшить качество сна летом, рассказала Москве 24 врач отделения медицины сна, член межрегиональной общественной организации "Ассоциация сомнологов" Алена Гаврилова.

По ее словам, в летнее время нередко нарушаются циркадные ритмы.

"Рассветает рано, поэтому солнечный свет будит человека и он не высыпается. К тому же многие гуляют вечерами дольше обычного и идут спать позже. Это тоже приводит к недосыпу", – рассказала эксперт.

(гормон сна. – Прим. ред) синтезируется позже. А значит, и желание пойти спать смещается.

Алена Гаврилова врач отделения медицины сна, член межрегиональной общественной организации "Ассоциация сомнологов" Важно отметить, что летом из-за длинного светового дня мелатонинсинтезируется позже. А значит, и желание пойти спать смещается.

Кроме того, во время сна температура в комнате должна быть не выше 25 градусов. В противном случае нарушается теплоотдача организма, что тоже ухудшает качество ночного отдыха. Поэтому вечером в жаркую погоду стоит проветрить комнату, открыть окно на ночь или включить кондиционер, посоветовала врач.

"Летом также рекомендуется обзавестись шторами блэкаут и маской для сна, которые не пропускают солнечные лучи. К тому же стоит бывать на свежем воздухе в светлое время суток хотя бы час, чтобы настроить циркадные ритмы", – заключила Гаврилова.

Ранее врач-терапевт Ольга Корхова рассказала, что недосып снижает иммунитет, поэтому организм становится восприимчив к инфекциям. Помимо этого, дефицит сна нарушает гормональный баланс, из-за чего повышается аппетит, а затем и вес.