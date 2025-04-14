Врач Царева: фисташки и зеленые овощи помогут наладить сон

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Сбалансированное питание, а также добавление в рацион фисташек и зеленых овощей может способствовать улучшению сна. Об этом Москве 24 рассказала врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.

По ее словам, продукты, в которых содержится гормон мелатонин и его предшественник триптофан могут улучшать сон. Однако больших исследований по этому поводу не проводилось, добавила эксперт.





Елена Царева врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Если доверять этой точке зрения, то в рацион надо прежде всего добавлять фисташки. Именно в них мелатонина больше всего – суточная норма содержится в нескольких штуках. Правда, есть их лучше в дневное время, а не перед сном, так как любые орехи очень долго усваиваются. Плюс они должны быть не соленые и не жареные.

"Также много мелатонина в тропических фруктах (например, в ананасах) и концентрированном соке черешни. Но так как он сладковат, пить его на ночь не стоит, чтобы избежать скачков глюкозы и развития сахарного диабета", – предупредила врач.

По этой же причине лучше не есть вечером бананы: кроме триптофана, в них содержится много крахмала. Воздержаться стоит и от молока с медом, отметила специалист.

"Молоко на ночь больше работает не из-за каких-то особенностей состава, а как часть ритуала отхода ко сну. С этим же успехом можно каждый вечер просто начать пить воду", – указала сомнолог.

В целом же для здорового сна намного важнее просто сбалансированно питаться, чтобы в организме были все необходимые витамины и микроэлементы.





Елена Царева врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Например, для перехода триптофана в мелатонин нужен магний, поэтому необходимо добавлять в меню содержащие его продукты. К ним относятся тыквенные и подсолнечные семечки, орехи и зеленые овощи, такие как шпинат, брокколи, листовой салат, петрушка.

Также Царева посоветовала убрать из рациона продукты и блюда, которые мешают сну. Это прежде всего кофе и алкоголь, а также тяжелая и горячая пища со специями, которая повышает пульс, температуру и давление.

Ранее врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова посоветовала отказаться от использования телефона перед сном, так как исходящий от него бело-голубой свет схож по спектральным характеристикам с дневным. Он подавляет выработку гормона мелатонина, который необходим для засыпания.

