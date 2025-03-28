"ВкусВилл" исключил попадание гвоздей в йогурт на производстве

Фото: телеграм-канал "ВкусВилл пишет"

Попадание гвоздей в продукт на производстве йогуртов молочного комбината "Пензенский", которые поставляются в торговую сеть "ВкусВилл", исключено, сообщает пресс-служба компании.

Ранее в ряде телеграм-каналов сообщалось, что москвичка якобы нашла гвоздь в йогурте, который приобрела в магазине торговой сети.

"Продукт проходит несколько уровней фильтрации – сначала через фильтр в линии подачи, затем через мембраны на установке ультрафильтрации и наконец через фильтр food safety с ячейкой 2 миллиметра перед фасовкой", – сказано в сообщении.

Данные фильтры нужны для удаления любых посторонних предметов, включая металлические. Кроме того, операторы каждый день проверяют состояние фильтров. Также на производстве есть система видеонаблюдения, поэтому попадание посторонних предметов исключено.

"Вся линия производства была под постоянным наблюдением и никакого человеческого вмешательства, которое могло бы стать причиной загрязнения, зафиксировано не было", – добавили в компании.

Дополнительно была проведена проверка всех элементов оборудования, включая те, что контактируют с продуктом. В оборудовании не используются гвозди, а болты оказались на месте.

"С поставщиком "ВкусВилл" работает давно, это крупнейшее технологичное автоматизированное производство, на продукты регулярно приходят благодарности. С подобной жалобой на этот продукт мы столкнулись впервые", – указали в пресс-службе.

До этого торговая сеть приостановила продажи партии сэндвичей после обнаружения проволоки в одном из бутербродов. С такой жалобой обратился покупатель. Выяснилось, что попадание постороннего металлического предмета на производстве также исключено, так как на фабрике не используются похожие фрагменты.

