"ВкусВилл" приостановил продажу сэндвичей после обнаружения проволоки в одном из них

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Торговая сеть "ВкусВилл" приостановила продажи партии сэндвичей после обнаружения проволоки в одном из бутербродов. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу компании.

По имеющейся информации, днем ранее покупатель обратился с жалобой на горячую линию торговой сети. По факту обращения началась внутренняя проверка с производителем. В компании указали, что с подобной жалобой на этот продукт столкнулись впервые. В связи опасной находкой продажи партии приостановили до выяснения всех обстоятельств.

В пресс-службе отметили, что поставщик уже предоставил результаты служебной проверки. Из документа следует, что попадание постороннего металлического предмета на производстве – исключено. Объяснили это тем, что на предприятии не используются похожие детали или фрагменты. Кроме того, в компании подчеркнули, что на всех линиях сборки сэндвичей установлены металлодетекторы с чувствительными сенсорами.

"Если бы в процессе производства в сэндвич попала проволока, вся линия бы автоматически остановилась и раздался характерный звуковой сигнал", – добавили в торговой сети.

Вдобавок ко всему, как уточняется в публикации, нарушений со стороны персонала на всех участках сборки и приготовления не выявили. Покупателя попросили передать посторонний предмет компании для дополнительного расследования.

Ранее "ВкусВилл" заявил о планах снять с продажи партию напитков после взрыва бутылки в магазине. Продукцию направили на лабораторную проверку.