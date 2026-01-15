Форма поиска по сайту

15 января, 15:46

Общество
Психолог Дугенцова: разговор о смерти с ребенком должен проходить в атмосфере безопасности

Психолог рассказала, как правильно поговорить с ребенком о смерти близкого

Фото: 123RF.com/tomsickova

Разговор с ребенком о смерти должен быть честным и проходить в безопасной обстановке. Об этом в беседе с RT заявила практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова.

"Нет такого, что в каком-то возрасте ребенку надо именно взять и объяснить, что такое смерть. Он рано или поздно просто с этим столкнется. Просто важно сообщить это все в безопасной атмосфере", – пояснила эксперт.

По словам специалиста, при разговоре рядом с малышом желательно присутствие обоих родителей или же близких, которые живут с ним в одном доме. Ребенка лучше обнять или взять за руку, объясняя ситуацию спокойным и ровным тоном.

Взрослый должен понятно выразить собственные чувства, при этом не обесценивать эмоции ребенка и не скрывать смерть близкого, придумывая различные истории о его "исчезновении".

Психолог отметила, что правильная подача способствует тому, что ребенок проживает утрату вместе с родителями, не застревая на одном из этапов горевания.

Говоря об участии в похоронах, специалист пояснила, что детей до четырех-пяти лет не стоит активно вовлекать в такие события. После этого возраста, если умер очень близкий человек, малыша можно взять на прощание, но только при условии спокойной обстановки и эмоционального контроля со стороны взрослых.

Ранее психолог Татьяна Василькова объяснила, как родителям добиться доверия детей. В первую очередь, по ее словам, нужно рассказывать о своем неудачном опыте.

Делясь ошибками и промахами, родитель открывается перед ребенком и становится близким. Это помогает устранить пропасть между "непогрешимым" взрослым и всегда "не таким" ребенком.

