Психолог Дугенцова: разговор о смерти с ребенком должен проходить в атмосфере безопасности

Разговор с ребенком о смерти должен быть честным и проходить в безопасной обстановке. Об этом в беседе с RT заявила практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова.

"Нет такого, что в каком-то возрасте ребенку надо именно взять и объяснить, что такое смерть. Он рано или поздно просто с этим столкнется. Просто важно сообщить это все в безопасной атмосфере", – пояснила эксперт.

По словам специалиста, при разговоре рядом с малышом желательно присутствие обоих родителей или же близких, которые живут с ним в одном доме. Ребенка лучше обнять или взять за руку, объясняя ситуацию спокойным и ровным тоном.

Взрослый должен понятно выразить собственные чувства, при этом не обесценивать эмоции ребенка и не скрывать смерть близкого, придумывая различные истории о его "исчезновении".

Психолог отметила, что правильная подача способствует тому, что ребенок проживает утрату вместе с родителями, не застревая на одном из этапов горевания.

Говоря об участии в похоронах, специалист пояснила, что детей до четырех-пяти лет не стоит активно вовлекать в такие события. После этого возраста, если умер очень близкий человек, малыша можно взять на прощание, но только при условии спокойной обстановки и эмоционального контроля со стороны взрослых.

