Психолог Слободчиков дал совет родителям, которым не нравятся друзья детей

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Запрет на общение с "неправильными" друзьями может вызвать ненависть по отношению к ребенку и протестное поведение, передает aif.ru слова психолога Илья Слободчикова.

Специалист рассказал, что в глазах многих родителей друзья ребенка делятся на "правильных" и "неправильных". "Правильные" ведут социально одобряемый образ жизни, однако переживания по поводу "неправильных" друзей – это проблема родителей. Слободчиков объяснил, что это связано с тем, что в свое время взрослые точно так же выбирали себе друзей, руководствуясь собственными интересами, а не желаниями мамы и папы.

Можно попытаться воздействовать на выбор ребенка, например запрещать общение, однако психолог подчеркнул, что чаще всего это приводит к ненависти по отношению к родителям и протестному поведению. В лучшем случае ребенок продолжит общение, но в тайне, и не будет ничего об этом рассказывать.

Еще один вариант повлиять на круг общения – попытаться объяснить, почему родители не хотят, чтобы ребенок дружил с каким-то мальчиком или девочкой. Однако объяснения вроде "его мама или папа пьют" не подходят, поскольку дети не отвечают за родителей. Хулиганское поведение также не означает, что ребенок – "законченный подлец, подонок и негодяй", отметил Слободчиков. Свою точку зрения необходимо преподносить корректно. Психолог порекомендовал понаблюдать за ситуацией и тем, как дружба влияет на ребенка, и действовать только в случае если происходят отрицательные изменения.

С ребенком можно попытаться пообщаться тему, почему он решил дружить с этим мальчиком или девочкой. По словам специалиста, может оказаться, что родитель чего-то искренне не видит. Однако в любом случае необходимо избегать оценочных суждений и стараться находиться в позиции умных наблюдателей. Свое мнение необходимо доносить без агрессии и конфликтов, стараясь, чтобы ребенок посмотрел на ситуацию не только своими глазами.

С подростками ситуация сложнее. По словам эксперта, подросткам как минимум внешне нет никакого дела до мнения родителей, и чем острее и жестче его высказывать, тем сильнее будет сопротивление. Психолог рассказал, что нужно быть готовым к тому, что ребенок должен самостоятельно получить свой опыт.

"Если есть опасность криминала, можно прибегнуть к такому варианту: "Пожалуйста, общайся, где хочешь, только домой его (ее) не приводи", – дал рекомендацию Слободчиков.

Необходимо объяснить свою позицию детально. Если отношения с подростком доверительные, такой подход может сработать. Так ребенок поймет, что ему не запрещают общение, но беспокоятся о безопасности дома.

Взрослым совершеннолетним детям высказывать свое "нравится – не нравится" бессмысленно, добавил специалист. Антипатии к друзьям ребенка не причина обострять отношения и "бесконечно клевать ему мозг".

В случае если что-то нехорошее произошло, необходимо воздержаться от фразы "А я тебе говорил(а)!", добавил Слободчиков. Это приведет только к агрессии и ухудшению отношений.

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