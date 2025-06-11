Психолог Кардиакос объяснила, зачем москвички ходят на "свидание с ред флагом"

Москвичкам предложили услугу "свидание с ред флагом", где им устроят худшую встречу с мужчиной в их жизни. По мнению авторов идеи, это помогает переосмыслить опыт своих романтических отношений. Какую пользу для себя могут извлечь участники подобных экспериментов и чем они рискуют, разбиралась Москва 24.

Все "тревожные звоночки"

В Сети набирает популярность услуга "свидание с ред флагом". За 35 тысяч рублей москвичкам предлагают организовать двухчасовую встречу с молодым человеком по имени Никита – его роль исполнит профессиональный актер. Всего за один вечер он проведет "мастер-класс по токсичности" и продемонстрирует все "тревожные звоночки", включая манипулятивность, непредсказуемость и собственничество.





из объявления об услуге Придет с рюкзаком, опоздает, наденет джинсы с подворотами из 2017. <...> То он читает стихи собственного сочинения, то внезапно звонит бывшей. <...> Пассивная агрессия, газлайтинг и неловкие комплименты включены. Ресторан за ваш счет – он сейчас на мели.

"Дополнительные опции: "А он еще и в долгах!" – спонтанные признания в финансовой несостоятельности, "Моя мама сказала…" – постоянные упоминания о мнении родителей, "Ревность уровня "Титаник" – комментарии к каждому вашему взгляду в сторону официанта", – сказано в объявлении.

Как утверждает его автор, мероприятие подойдет для девушек, уставших от "здоровых отношений" или желающих убедиться, что их бывший или нынешний партнер "не так уж плох". В результате клиентки якобы гарантированно получат как минимум свидание, которое будет весело вспомнить с подругами, а как максимум – возможность проработать трудную психологическую ситуацию.



Понятием "ред флаг" называют черты характера или поведения партнера, предупреждающие о потенциальных проблемах в отношениях или дружбе с ним. Это сигналы об опасности возможных конфликтов и даже насилия. Метафора стала популярной в 2021 году после того, как в одной из соцсетей пользователи начали ставить эмодзи красных флажков при неприемлемых высказываниях собеседника.



Вред или благо?

Пользоваться услугой "свидание с ред флагом" рискованно для тех, кто находится в нестабильном эмоциональном состоянии или имеет нездоровый тип привязанности. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Кардиакос.

"Например, если пойти на такую встречу после расставания, это может привести к ретравматизации. Допустим, девушка была в отношениях, где ее подавляли, где у нее было мало собственного "я" и возможностей повлиять на что-либо. Некорректное поведение актера на подобной встрече усугубит моральное состояние", – пояснила эксперт.



(формирование у жертвы зависимости от агрессора. – Прим. ред.) . Если девушка раньше постоянно выбирала в партнеры абьюзеров, она влюбится и в актера – ред флага, увидит в нем "того самого". Жестокость примет за напористость, контроль – за заботу.

Анастасия Кардиакос клинический психолог, психолог-педагог Еще более плохой сценарий – возникновение стокгольмского синдрома. Если девушка раньше постоянно выбирала в партнеры абьюзеров, она влюбится и в актера – ред флага, увидит в нем "того самого". Жестокость примет за напористость, контроль – за заботу.

А вот при наличии моральной устойчивости такие свидания, наоборот, полезны, уточнила психолог. Наблюдая со стороны, как ведет себя токсичный человек, можно переосмыслить личный негативный опыт и укрепиться в нежелании его повторять. Плюс это повод улучшить свою личную жизнь.

"Тут есть смысл задуматься: "А не происходит ли у меня то же самое?" Ведь когда партнер пьет, ведет себя похабно, резко разговаривает – это сразу бросается в глаза. Но более тонкие манипуляции заметить сложнее, ведь мы в отношениях часто надеваем розовые очки", – подчеркнула Кардиакос.

Вместе с тем опыт даст девушкам возможность понять себя и побороть "поведение жертвы". По словам психолога, нарциссы и абьюзеры умеют легко входить в доверие, поэтому не лишним будет отточить реакцию на манипуляции и научиться отстаивать собственные границы. Тогда избегать нездоровых отношений станет проще, резюмировала эксперт.

