Психолог Никулин: феномен "тарелочниц" вызван инфантилизмом женщин

В Сети спорят о "тарелочницах" – так называют женщин, которые ходят на свидания только ради ужина в ресторане за чужой счет. Одни называют подобный подход справедливым, полагая, что мужчина должен брать расходы на себя. Другие же видят в этом проявление меркантильности. Кто прав, разбиралась Москва 24.

"Кошелек в ресторане"

Посты с обсуждением "тарелочниц" набирают в Сети сотни реакций. Некоторые сходятся во мнении, что такие девушки поступают нечестно, соглашаясь на встречи "ради халявы". При этом нередко они могут быть вовсе не заинтересованы в отношениях.

"Это те, кто ходит на свидания со всеми подряд с одной целью – поесть не у себя дома, где нужно готовить, и тем самым сэкономить свои деньги. Они создают иллюзию для мужчины, что у них может получиться роман", – пожаловались в комментариях.





пользователь Сети Одной знакомой пишет парень, она при всех говорит: "Он стремный, но мне так впадлу готовить, а он заплатит". <...> Только вот парень не знает, что он нужен ей как кошелек в ресторане.

Некоторые пользователи убеждены, что на этапе знакомства потенциальной паре следует делить счет пополам. Если же оба поймут, что хотят продолжить общение и симпатия взаимна, порядок можно изменить.

В то же время немало и тех, кто считает, что расходы являются исключительно мужской прерогативой. По словам комментаторов, оплата ужина – способ поухаживать за женщиной, выделившей свое время на свидание.

"У меня сын деньги копит и девочек тоже угощает, потому что он мальчик. Это нормально, когда он проявляет внимание, и он сам получает от этого положительные эмоции", – делятся в Сети.





пользователь Сети Я еще ни на одно свидание не согласилась пойти за свой счет, потому что могу так поужинать сама. Выслушивать его (мужчину. – Прим. ред.) еще, эти грустные истории. <...> А судя по тому, что у него нет лишних 50 долларов, то жалостливых историй вагон и маленькая тележка. Мне не нужны неудачники.

В целом закрывать счет на романтической встрече должен тот, кто ее инициировал. И если помнить об этом правиле, конфликтов не будет, заключили пользователи.

Инфантильная позиция

Ждать чего-то от потенциального партнера нормально, однако нездорово выражать это через слова, что кто-то кому-то должен. Поэтому жесткие требования девушек оплачивать их счет в ресторане, равно как и агрессия молодых людей в ответ не являются нормой, сказал Москве 24 семейный психолог и сексолог Константин Никулин.

По словам эксперта, феномен "тарелочниц" и споры вокруг него возникли из-за стереотипов, предписывающих обоим полам те или иные функции.

"Главный нюанс в том, что кто-то преподносит свои пожелания как "не плохо было бы", "я бы желал так", а кто-то через "ты обязан". И если так делает женщина, это проявление инфантилизма. Но когда мужчина протестует и вступает в открытый конфликт из-за того, что его якобы используют, – это тоже позиция ребенка", – пояснил психолог.





Константин Никулин семейный психолог и сексолог К сожалению, не все люди избавляются от детской установки, что им все должны, и продолжают применять ее во взрослом возрасте. Как минимум речь идет о незрелости, а как максимум – о нарциссизме, при котором окружающие воспринимаются лишь как ресурс для исполнения желаний.

В идеале же перед первым свиданием необходимо обговаривать его условия: в частности, следует прояснять, что нормально и неприемлемо для каждого. Если желания не совпадают, стоит задуматься, нужно ли вообще встречаться, отметил Никулин.

При этом в рамках норм приличия единственно приемлемым вариантом является тот, при котором приглашать в ресторан и оплачивать счет должен мужчина. Об этом Москве 24 рассказала специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.





Надежда Коломацкая специалист по этикету и клиентскому сервису Таким образом он дает девушке возможность посмотреть, как он себя ведет. Ведь для многих очень важно понять, готов ли молодой человек брать на себя ответственность.

Чтобы избежать неловких ситуаций и конфликтов, эксперт рекомендовала начинать общение с посещения альтернативных мест – например, парка или галереи. Впоследствии, если отношения сложатся благоприятно, можно будет задуматься и о совместном ужине.

