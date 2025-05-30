Психолог Никулин: феномен "тарелочниц" вызван инфантилизмом женщин

В Сети спорят о "тарелочницах" – так называют женщин, которые ходят на свидания только ради ужина в ресторане за чужой счет. Одни называют подобный подход справедливым, полагая, что мужчина должен брать расходы на себя. Другие же видят в этом проявление меркантильности. Кто прав, разбиралась Москва 24.
"Кошелек в ресторане"
Посты с обсуждением "тарелочниц" набирают в Сети сотни реакций. Некоторые сходятся во мнении, что такие девушки поступают нечестно, соглашаясь на встречи "ради халявы". При этом нередко они могут быть вовсе не заинтересованы в отношениях.
"Это те, кто ходит на свидания со всеми подряд с одной целью – поесть не у себя дома, где нужно готовить, и тем самым сэкономить свои деньги. Они создают иллюзию для мужчины, что у них может получиться роман", – пожаловались в комментариях.
Некоторые пользователи убеждены, что на этапе знакомства потенциальной паре следует делить счет пополам. Если же оба поймут, что хотят продолжить общение и симпатия взаимна, порядок можно изменить.
В то же время немало и тех, кто считает, что расходы являются исключительно мужской прерогативой. По словам комментаторов, оплата ужина – способ поухаживать за женщиной, выделившей свое время на свидание.
"У меня сын деньги копит и девочек тоже угощает, потому что он мальчик. Это нормально, когда он проявляет внимание, и он сам получает от этого положительные эмоции", – делятся в Сети.
В целом закрывать счет на романтической встрече должен тот, кто ее инициировал. И если помнить об этом правиле, конфликтов не будет, заключили пользователи.
Инфантильная позиция
Ждать чего-то от потенциального партнера нормально, однако нездорово выражать это через слова, что кто-то кому-то должен. Поэтому жесткие требования девушек оплачивать их счет в ресторане, равно как и агрессия молодых людей в ответ не являются нормой, сказал Москве 24 семейный психолог и сексолог Константин Никулин.
По словам эксперта, феномен "тарелочниц" и споры вокруг него возникли из-за стереотипов, предписывающих обоим полам те или иные функции.
"Главный нюанс в том, что кто-то преподносит свои пожелания как "не плохо было бы", "я бы желал так", а кто-то через "ты обязан". И если так делает женщина, это проявление инфантилизма. Но когда мужчина протестует и вступает в открытый конфликт из-за того, что его якобы используют, – это тоже позиция ребенка", – пояснил психолог.
В идеале же перед первым свиданием необходимо обговаривать его условия: в частности, следует прояснять, что нормально и неприемлемо для каждого. Если желания не совпадают, стоит задуматься, нужно ли вообще встречаться, отметил Никулин.
При этом в рамках норм приличия единственно приемлемым вариантом является тот, при котором приглашать в ресторан и оплачивать счет должен мужчина. Об этом Москве 24 рассказала специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.
Чтобы избежать неловких ситуаций и конфликтов, эксперт рекомендовала начинать общение с посещения альтернативных мест – например, парка или галереи. Впоследствии, если отношения сложатся благоприятно, можно будет задуматься и о совместном ужине.