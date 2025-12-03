Форма поиска по сайту

03 декабря, 12:08

Общество
Психолог Абравитова: родители неосознанно передают свои страхи детям

Психолог рассказала, как родители передают свои страхи детям

Фото: depositphotos/fizkes

Родители могут неосознанно передавать свои страхи и фобии детям, даже если тщательно скрывают их, рассказала RT клинический психолог Марианна Абравитова.

"Люди с активными фобиями – это невротики. И в основном вокруг них невротическое пространство. Если этот человек воспитывает детей, он передаст невротизм как на генетическом уровне, так и транслируя свое поведение", – поделилась она.

По ее словам, дети впитывают подобное поведение, и, как следствие, у них возникают такие же страхи.

Психолог привела пример: если родитель страдает аэрофобией и во время полета старается делать вид, что ему не страшно, его истинное состояние все равно проявляется через микромимику, поведение и телесные реакции. Ребенок бессознательно считывает эти сигналы и перенимает модель реагирования.

Если родитель не хочет передавать ребенку свои фобии, то ему самому необходимо от них избавиться, отмечает Абравитова. Для этого нужно работать над собой с помощью специалиста.

Ранее психолог Татьяна Василькова объяснила, как родителям добиться доверия детей. В первую очередь, по ее словам, нужно рассказывать о своем неудачном опыте. Так родитель становится для ребенка близким и открытым человеком, а пропасть между "непогрешимым" взрослым и всегда "не таким" ребенком пропадает.

