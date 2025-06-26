Психолог Василькова: родителям необходимо выстраивать доверительные отношения с ребенком

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Компетентные родители умеют выстраивать доверительные отношения с ребенком. Об этом рассказала психолог, эксперт по коммуникациям, автор психологических книг и комиксов Татьяна Василькова в беседе с aif.ru.

Эксперт дала родителям несколько советов, как добиться детского доверия. В первую очередь детям необходимо рассказывать не только о своем успехе, но и о неудачном опыте. Как объяснила психолог, так родитель становится для ребенка близким, настоящим, человечным и открытым. Исчезает пропасть между "непогрешимым" взрослым и всегда "не таким" ребенком.

Также Василькова заметила, что фразы вроде "пока ты живешь в моем доме, здесь ничего твоего нет" не помогают в установлении доверительных отношений. Родитель должен уважать право ребенка на личное пространство и вещи, не трогать их без спроса, а также принимать отказ в этом вопросе. Так дети чувствуют уважение к себе и легче доверяют в ответ.

Кроме того, необходимо наладить отношения с собственными родителями. Ребенок будет повторять модель поведения родителя, считает психолог, поэтому важно задуматься о том, на какие отношения смотрят дети.

Ребенку необходимо принимать собственные решения, а родителю показывать меру ответственности, подходящую по возрасту, отметила Василькова. Если решение не принесет вреда ни ребенку, ни окружающим, стоит позволить сделать выбор самостоятельно. Даже если мама или папа не уверен в рациональности этого выбора.

Эксперт подчеркнула, что, если у ребенка будет больше свободы, будет и больше доверия. Небольшие правильные шаги на пути к сепарации не отдаляют друг от друга, а позволяют сформировать здоровые отношения и привязанности, не вредящие взрослению.

Василькова обратила внимание на то, что часто страх за детей не позволяет взрослым дать им право на ошибку. Однако в такой атмосфере невозможно сформировать доверительные отношения, ребенок не чувствует, что к нему относятся серьезно, и думает, что его будут критиковать за любой промах. Умение исправлять ошибки – важный навык, а если любимое чадо будет знать, что его поддержат, ему будет проще обратиться за помощью.

Эксперт рассказала о важности полового воспитания. Связанные с половым созреванием темы не должны быть табуированы. Несмотря на то что взрослым часто неловко или они не знают, как поговорить об этом в соответствии с возрастом ребенка, это важная часть воспитательного процесса.

Такие знания необходимо получать именно в семье, подчеркнула Василькова. Кроме того, если ребенок будет знать, что в доме нет запретных тем, он сможет поделиться любыми своими чувствами, переживаниями и вопросами.

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