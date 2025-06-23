"Отцы рядом" предложили создать в России "курсы молодого отца"

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Межрегиональная общественная организация "Отцы рядом" предложила создать в России образовательные курсы для молодых отцов.

Проект предполагает проведение специальных курсов, включающих практические тренинги по разрешению семейных конфликтов с участием детей, разбор типичных ошибок в воспитательном процессе, а также семинары по реализации родительских прав в рамках законодательства.

Авторы инициативы считают, что необходимо уделить особое внимание правовому просвещению, созданию медитативных служб для гармонизации детско-родительских отношений, социально-психологическому сопровождению подростков, а также вопросам профессиональной ориентации и трудоустройства несовершеннолетних.

"В рамках проекта будут проводиться курсы молодого отца, которые будут включать в себя образовательные программы. Необходим комплексный подход", – передает Life слова юриста, председателя межрегиональной общественной организации "Отцы рядом" Ивана Курбакова.

Отмечается, что предложение уже направлено в администрацию президента, Росмолодежь, а также профильные комитеты Государственной думы.

Ранее психолог рассказала, какие ошибки чаще всего совершают начинающие отцы. Например, мужчина становится "наблюдателем" взросления ребенка, убегая от исполнения отцовских обязанностей на работу. Другой проблемой часто становится недоверие к супруге и контроль за ее действиями.