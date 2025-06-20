Депутат Нилов назвал сложным установление контроля за тратами алиментов

Плательщики алиментов должны знать, как тратятся деньги на ребенка, заявили в Общественной палате. Такой подход поддержали и пользователи Сети. Получится ли воплотить инициативу на практике и почему некоторые посчитали ее "не мужской", разбиралась Москва 24.

"Куда уходит каждая копейка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России призвали ввести "специальную карточку ребенка" – счет, на который плательщики алиментов будут переводить выплаты и отслеживать, на что они расходуются. Такую идею выдвинул зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии Павел Пожигайло в ходе круглого стола "Отцовство как традиционная семейная ценность".

По его мнению, мера будет особенно актуальна для тех, кто располагает "скромным бюджетом". Таким образом они смогут понимать, куда уходит "каждая рублевая копейка". Плюс благодаря карточкам снизится число должников, считает Пожигайло.

"Часто звучит такая мантра, что отцы такие-сякие, негодяи, не хотят платить алименты. А отец имеет право понять, куда тратятся эти деньги? Это важный вопрос на самом деле", – подчеркнул общественник.





Павел Пожигайло зампред комиссии ОП по демографии Сегодня есть такая позиция, что всех алиментщиков надо чохом посадить в тюрьму. Ну давайте всех пересажаем – а кто останется? Нет альтернативной позиции, которая могла бы разумно охладить пыл этих наказателей. Надо найти механизм, который давал бы возможность проверять, как тратят деньги.

"Никто не будет экономить, если мама купила покушать. Но вот такие вопросы возникают: алименты приходят, а мама отправляет (за этот счет. – Прим. ред.) мальчика в балетную студию. А отец хочет, чтобы он занимался мальчишескими видами спорта. И начинается шантаж: "Значит, не будешь с ребенком видеться", – добавил Пожигайло.

Введение карточек ребенка поддержали и другие представители ОП, пообещав обсудить вопрос на последующих заседаниях. Также инициативу одобряют многие пользователи соцсетей, следует из результатов опроса радиостанции "Москва FM" в своем телеграм-канале. На момент публикации материала 37% респондентов заявили, что плательщик алиментов должен знать о тратах на ребенка. Еще 34% посчитали это необходимым, только если родитель ненадежен.

А вот 27%, напротив, назвали подобный подход мелочным. "Не мужским" это желание посчитала и глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. В беседе с "Коммерсантом" она заявила, что у государства есть опыт проверки трат опекунов и попечителей на содержание детей. Однако механизм, при котором придется "отчитываться за каждую баночку йогурта", парламентарий посчитала лишним.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Неужели такая мелочность нужна мужчине, который отказался от воспитания ребенка и переложил все обязанности на мать? Если он будет считать, сколько ложек йогурта съел его ребенок, а сколько бывшая жена – грош цена такому мужчине.

По словам депутата, размер алиментов не настолько велик, чтобы женщины могли расходовать средства на себя. Тем же, кто получает большие деньги, она посоветовала заключать брачные контракты и тем самым контролировать суммы отчислений детям.

В целом же Останина не увидела ничего предосудительного в том, что часть алиментов мама ребенка расходует на себя.

"Ну потратила бывшая жена эти деньги себе на лекарства. И что, мать, которая одна воспитывает ребенка, должна ходить больной? Это какой-то не мужской разговор, честно говоря", – заявила парламентарий.

"Сохранять здравый смысл"

Контролировать расходование алиментов необходимо, однако реализовать систему "карточек ребенка" будет сложно. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Должны быть окрашенные средства (безналичные деньги со специальными кодами, позволяющими отслеживать траты. – Прим. ред.), которые шли бы в адрес ребенка. Несколько лет назад в России даже презентовали технологию, которая, на мой взгляд, могла бы быть использована для проверки целевого использования алиментов", – отметил депутат.





Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Но надо понимать, что вопрос дискуссионный. Что значит "деньги на ребенка"? Если, например, маме требуется срочно купить в дом какую-нибудь вещь, например, для обеспечения безопасности, а средств других нет. Это расходы на детей? И как все эти нюансы прописать? Но другое дело, когда алименты тратятся на водку, сигареты. В общем тут важно сохранять здравый смысл.

По словам парламентария, механизм, который позволил бы регулировать детские траты, еще предстоит обсудить.

В то же время не лишним, но мало эффективным решением назвала счета для алиментов юрист Алла Георгиева. В беседе с Москвой 24 она заявила, что родитель, который действительно хочет переводить средства своему ребенку, будет делать это в любом случае.

"К примеру, как быть в ситуациях, когда папа вносит деньги на карту ребенка раз в полгода? Детям же нужно что-то есть каждый месяц. Поэтому мама будет вынуждена покупать все за свой счет, а уже потом, когда придут алименты, класть их, грубо говоря, себе в кошелек. И ей тогда придется как-то это объяснять", – добавила юрист.

Плюс инструменты, позволяющие контролировать нецелевой расход средств, уже существуют, отметила эксперт.





Алла Георгиева юрист Если, например, мама откровенно злоупотребляет своим правом, а ребенок от этого страдает, могут вмешаться органы опеки. Затем семью поставят на учет, и специалисты будут отслеживать, на что тратятся деньги, покупаются ли продукты и так далее.

По словам Георгиевой, если и реализовывать инициативу, нужно, чтобы деньги на счет ребенка зачисляли оба родителя. Таким образом траты станут более справедливыми и прозрачными, убеждена юрист.

