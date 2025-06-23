Психолог Сулим: обидчивость сигнализирует о детском взгляде на жизнь

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Обидчивость часто сигнализирует о детском взгляде на жизнь, когда человек видит себя в позиции жертвы. Об этом Москве 24 рассказала врач-психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.

Международный день без обид отмечается 23 июня. По словам эксперта, дети часто обижаются на взрослых в силу ограниченного восприятия мира. По мнению ребенка, именно старшие выступают источником неприятностей.

"Когда детские реакции остаются в уже зрелом возрасте, человек не может рассказать про свои чувства или пойти решить проблему. "Ребенок" дуется и замалчивает ее", – рассказала врач.





Софья Сулим врач-психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Застряв в обиде, сложно устанавливать контакты, нет свободы выбора, чтобы поступить по-другому. Это детский взгляд, то есть позиция жертвы, у которой виноваты все, кроме нее.

Чтобы избавиться от такого чувства во взрослом возрасте, следует проговаривать или прописывать свои проблемы, порекомендовала специалист.

"Прорабатывая ситуацию, человек начинает думать рационально. Становится понятно, что обижаться не на что, поэтому включается процесс выхода из деструктивной эмоции. Также можно проговорить чувства с психологом, который объяснит, в каких случаях обижаться неуместно и как поступить по-другому", – заключила Софья Сулим.

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