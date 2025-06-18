Врач Каторгин: развитие мозга поможет быстро избавляться от чувства паники

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Развитие мозга, занятия спортом и социализация позволяют быстрее избавляться от чувства паники. Об этом Москве 24 рассказал психиатр высшей категории Владимир Каторгин.

Международный день паники отмечается 18 июня. По словам эксперта, такое состояние – острый стресс для организма, однако в моменте оно неопасно.

"При этом хроническая тревога истощает нервную систему и провоцирует сильную усталость. Это приводит к психическим расстройствам, например депрессии", – предупредил психиатр.





Владимир Каторгин психиатр высшей категории Тревога проявляется у всех по-разному: кто-то отказывается от еды или переедает, другие не могут уснуть, а некоторые испытывают суицидальные мысли.

По словам врача, нарастание паники зависит от генетической предрасположенности и адаптационных возможностей организма. Компенсировать это состояние можно, в том числе развивая мозг.

"Поэтому важно читать книги, смотреть познавательные фильмы, в целом изучать новое и общаться с умными людьми. Также важно социализироваться и не уходить от проблем", – посоветовал Каторгин.

Занятия спортом тоже улучшают адаптацию к подобным состояниям. Во время упражнений активизируется синтез дофамина, который защищает мозг от стресса, обратил внимание эксперт.





Владимир Каторгин психиатр высшей категории Также в момент паники хорошо помогает техника переключения внимания. Для этого нужно сфокусироваться на окружающих вокруг цветах и запахах, оглядеться, иногда даже ущипнуть себя. Все это помогает отвлечься от тревожных мыслей.

Ранее врач-психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим рассказала, что объятия помогают бороться с депрессией. Это связано с тем, что во время процесса синтезируется гормон окситоцин, который действует как антистресс.

