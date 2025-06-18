Врач Каторгин: развитие мозга поможет быстро избавляться от чувства паники

18 июня, 14:57Общество
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Развитие мозга, занятия спортом и социализация позволяют быстрее избавляться от чувства паники. Об этом Москве 24 рассказал психиатр высшей категории Владимир Каторгин.
Международный день паники отмечается 18 июня. По словам эксперта, такое состояние – острый стресс для организма, однако в моменте оно неопасно.
"При этом хроническая тревога истощает нервную систему и провоцирует сильную усталость. Это приводит к психическим расстройствам, например депрессии", – предупредил психиатр.
По словам врача, нарастание паники зависит от генетической предрасположенности и адаптационных возможностей организма. Компенсировать это состояние можно, в том числе развивая мозг.
"Поэтому важно читать книги, смотреть познавательные фильмы, в целом изучать новое и общаться с умными людьми. Также важно социализироваться и не уходить от проблем", – посоветовал Каторгин.
Занятия спортом тоже улучшают адаптацию к подобным состояниям. Во время упражнений активизируется синтез дофамина, который защищает мозг от стресса, обратил внимание эксперт.
Ранее врач-психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим рассказала, что объятия помогают бороться с депрессией. Это связано с тем, что во время процесса синтезируется гормон окситоцин, который действует как антистресс.