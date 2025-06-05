Врач Чернышова: бананы и молочный коктейль снизят стресс перед экзаменами

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Продукты с триптофаном и сложными углеводами, а также чистая питьевая вода поддержат умственную активность и снимут стресс перед экзаменом. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог, валеолог, терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, накануне экзамена важно съесть на ужин продукты со сложными углеводами: каши, картофель или цельнозерновые макароны.

"Благодаря такой пище глюкоза будет усваиваться медленнее. Это позволит мозгу сохранить работоспособность во время сна, чтобы утром проснуться в ресурсном состоянии", – указала врач.





Надежда Чернышова нутрициолог, валеолог, терапевт После пробуждения самое главное правило – не пить кофе, крепкий чай и другие кофеинсодержащие напитки. Дело в том, что они дают мгновенный заряд бодрости, который пропадает уже к началу экзамена. То есть достигается обратный эффект: замедление умственной работы, упадок сил и чувство вялости.

Врач добавила, что кофе повышает выработку кортизола – гормона стресса, поэтому посоветовала заменить напиток на какао.

"Употреблять сладкое перед экзаменами тоже не стоит, потому что организм получит мгновенный заряд бодрости, который быстро пройдет", – предупредила врач.





Надежда Чернышова нутрициолог, валеолог, терапевт Важно иметь при себе чистую негазированную воду, так как при обезвоживании умственные способности замедляются. Плюс дефицит воды иногда приводит к обмороку.

Также стоит взять с собой перекус: бутерброд с сыром, орехи, сухофрукты, банан или молочный коктейль. Эти продукты содержат триптофан, который снижает уровень стресса, заключила Чернышова.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль назвала чаи с шалфеем, розмарином и имбирем лучшими бодрящими напитками. В них содержатся вещества, которые активизируют когнитивные способности, обладают тонизирующим эффектом и насыщают мозг кислородом.

