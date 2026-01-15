Знакомый экс-главы "Уралкалия" подтвердил, что на Кипре было найдено тело Баумгертнера

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Знакомый пропавшего бывшего гендиректора ОАО "Уралкалий" Владислава Баумгертнера Алексей Дозорцев подтвердил РИА Новости, что на Кипре было найдено тело бизнесмена.

"Оформляются необходимые документы", – сказал он.

По его словам, основная версия гибели Баумгертнера – несчастный случай.

В пресс-службе британской военной базы Акротири на Кипре агентству также рассказали, что вскрытие тела еще не завершено.

"У нас пока нет результатов... Я не могу подтвердить личность мертвого человека", – подчеркнул собеседник журналистов.

Баумгертнер пропал без вести 7 января. Власти Кипра начали его поиски 11-го числа. К ним были привлечены подразделения гражданской обороны, добровольцы, а также выделены вертолет и беспилотники. Полиция обратилась и к помощи СМИ.

14 января на Кипре в районе поисков предпринимателя, где последний раз был зафиксирован сигнал его телефона, было обнаружено тело непознанного мужчины.

В полиции отмечали, что состояние тела не позволяло провести внешнюю идентификацию. Для установления личности требуется судебно-медицинская экспертиза.