14 января, 20:56

Происшествия

Неопознанное тело обнаружено на Кипре в районе поисков экс-главы "Уралкалия"

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Неопознанное тело мужчины обнаружили на Кипре в районе поисков пропавшего бывшего гендиректора ОАО "Уралкалий" Владислава Баумгертнера, передает издание Cyprus Mail.

Тело было найдено в прибрежной зоне деревни Авдиму, расположенной недалеко от поселка Писсури, где последний раз был зафиксирован сигнал телефона предпринимателя. Правоохранители незамедлительно отреагировали на происшествие, но пока они не могут подтвердить, принадлежит ли оно 56-летнему россиянину.

Как уточнили в полиции, состояние тела не позволяет провести внешнюю идентификацию, в связи с чем для установления личности потребуется судебно-медицинская экспертиза.

Однако, поскольку останки были обнаружены на территории, находящейся под юрисдикцией британских военных баз Акротири и Декелия, патологоанатомическая экспертиза будет проведена в четверг коронером этой заморской территории Соединенного Королевства.

"Расследование полиции продолжается, и никаких версий относительно причины смерти пока не исключено", – уточняется в материале.

Баумгертнер пропал без вести 7 января. Власти Кипра начали его поиски 11-го числа. К операции привлечены подразделения гражданской обороны, добровольцы, а также выделены вертолет и беспилотники.

Кроме того, полиция обратилась к помощи СМИ. Российское посольство держит ситуацию на контроле.

