Nutrition: 10 часов видеоигр в неделю разрушают здоровье

Фото: 123RF.com/irinazharkova31

Ученые из Университета Кертина пришли к выводу, что увлечение видеоиграми более 10 часов в неделю способно отрицательно сказываться на режиме питания, качестве сна и весе молодых людей. Об этом стало известно из результатов исследования, опубликованных в журнале Nutrition.

В эксперименте участвовали 317 студентов из 5 австралийских университетов, средний возраст которых составляет 20 лет. Участники были разделены на 3 категории в зависимости от времени, проводимого за играми: "мало играющие" (до 5 часов в неделю), "умеренно играющие" (от 5 до 10 часов) и "заядлые геймеры" (более 10 часов).

Результаты анализа показали, что у студентов с низким и средним уровнем игровой активности показатели здоровья были примерно одинаковыми. В то же время у заядлых геймеров были зафиксированы существенные изменения.

У тех, кто играл больше 10 часов в неделю, наблюдалось снижение качества питания, а средний индекс массы тела (ИМТ) достигал 26,3 килограмма на квадратный метр, что считается превышением нормы. Для сравнения у участников с низкой и умеренной игровой активностью ИМТ колебался в пределах 22,2–22,8 килограмма на квадратный метр.

Кроме того, у испытуемых из третьей группы значительно страдало качество сна. Более того, каждый дополнительный час игр в неделю был связан с ухудшением рациона питания, независимо от уровня физической активности и стресса.

По словам профессора Школы здоровья населения Университета Кертина Марио Сиерво, полученные данные свидетельствуют о том, что чрезмерное погружение в игры может вытеснять такие полезные привычки, как сбалансированное питание, полноценный сон и физическая активность.

Профессор подчеркнул, что игровая активность до 10 часов в неделю в целом не представляет угрозы, а риски для здоровья возникают именно при превышении этого лимита. Для поддержания здорового образа жизни исследователи рекомендовали делать регулярные перерывы, избегать ночных игровых сессий и отдавать предпочтение более полезным вариантам перекусов.

Ранее сообщалось, что подростки-игроманы могут терять контроль над эмоциями, проявлять агрессию, вспыльчивость и раздражительность, если родители запрещают им играть. При этом отмечалось, что, помимо игр, у представителей молодого поколения не остается хобби, интересов, друзей, пропадает интерес к общению с родными и близкими.