В ГД заявили, что в российской версии The Sims персонажи будут отвечать перед законом

Фото: телеграм-канал "От Первого Лица | ОПЛ"

Персонажи российской версии The Sims будут нести ответственность перед законом, заявила первый замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова, которая выступила одним из авторов инициативы о создании отечественного аналога симулятора жизни. Об этом сообщает "Газета.ру".

"В игре важно отразить основы гражданского законодательства, поднять темы налогообложения, оплаты коммунальных услуг, открытия ИП, кредитования, заключения браков и оформления пособий. Хорошо бы отобразить также проблему коррупции и противодействия ей", – считает парламентарий.

Лантратова отметила, что у персонажа должна быть возможность совершать преступления, за которыми последуют наказания в соответствии с российским законодательством. Также она предложила, чтобы разработчики прописали реакцию других персонажей на совершенное правонарушение.

Что касается локаций, депутат подчеркнула, что в игре должны быть представлены город-миллионник, районный центр, пригород и деревня. Также у игроков будет возможность выбрать из широкого списка профессий вариант, подходящий для персонажа.

Парламентарий добавила, что через российскую версию The Sims можно знакомить игроков с трудовым законодательством. В игре следует отразить преимущества официального трудоустройства, считает Лантратова. По ее словам, необходимо показать, что такой вариант безопаснее. Также можно рассказать о самозанятости.

"Важно, создавая свой аналог, сделать его не только правильным, но и интересным", – резюмировала она.

Ранее в Госдуме предложили создать российскую версию The Sims с традиционными ценностями.

За идею выступили Лантратова, председатель комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина, председатель комитета по труду Ярослав Нилов, а также член комитета по труду Екатерина Стенякина. Они попросили правительство разработать версию такой игры.

По мнению законодателей, российская версия игры может включать в себя построение здоровых семейных отношений, основы законодательства РФ, а также знакомство с различными профессиями.



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