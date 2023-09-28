28 сентября, 20:36Технологии
В ГД заявили, что в российской версии The Sims персонажи будут отвечать перед законом
Фото: телеграм-канал "От Первого Лица | ОПЛ"
Персонажи российской версии The Sims будут нести ответственность перед законом, заявила первый замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова, которая выступила одним из авторов инициативы о создании отечественного аналога симулятора жизни. Об этом сообщает "Газета.ру".
"В игре важно отразить основы гражданского законодательства, поднять темы налогообложения, оплаты коммунальных услуг, открытия ИП, кредитования, заключения браков и оформления пособий. Хорошо бы отобразить также проблему коррупции и противодействия ей", – считает парламентарий.
Лантратова отметила, что у персонажа должна быть возможность совершать преступления, за которыми последуют наказания в соответствии с российским законодательством. Также она предложила, чтобы разработчики прописали реакцию других персонажей на совершенное правонарушение.
Что касается локаций, депутат подчеркнула, что в игре должны быть представлены город-миллионник, районный центр, пригород и деревня. Также у игроков будет возможность выбрать из широкого списка профессий вариант, подходящий для персонажа.
Парламентарий добавила, что через российскую версию The Sims можно знакомить игроков с трудовым законодательством. В игре следует отразить преимущества официального трудоустройства, считает Лантратова. По ее словам, необходимо показать, что такой вариант безопаснее. Также можно рассказать о самозанятости.
"Важно, создавая свой аналог, сделать его не только правильным, но и интересным", – резюмировала она.
Ранее в Госдуме предложили создать российскую версию The Sims с традиционными ценностями.
За идею выступили Лантратова, председатель комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина, председатель комитета по труду Ярослав Нилов, а также член комитета по труду Екатерина Стенякина. Они попросили правительство разработать версию такой игры.
По мнению законодателей, российская версия игры может включать в себя построение здоровых семейных отношений, основы законодательства РФ, а также знакомство с различными профессиями.
Путин заявил, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться
Читайте также