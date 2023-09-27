В ГД предложили создать российскую версию The Sims с традиционными ценностями

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В стране следует создать отечественную версию игры симулятора жизни по типу Sims с традиционными для России ценностями. Такое предложение группа депутатов направила в кабмин, пишет РИА Новости.

За идею выступили первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова, председатель комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина, председатель комитета по труду Ярослав Нилов, а также член комитета по труду Екатерина Стенякина. Они попросили правительство разработать версию такой игры.

В письме парламентарии обратились к зампреду правительства РФ Дмитрию Чернышенко. По мнению законодателей, российская версия игры может включать в себя построение здоровых семейных отношений, основы законодательства РФ, знакомство с различными профессиями, основы финансовой грамотности, а также нормы поведения в обществе и навыки критического мышления.

Из запроса депутатов следует, что игра The Sims очень популярна, однако в ней пропагандируются нетрадиционные для РФ ценности.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о важности производства игрушек, изображающих героев российской истории. До этого депутат Сергей Колунов предложил расписать муралами с портретами участников спецоперации дома во всех городах России.

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