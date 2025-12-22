В ГД призвали создать в РФ аналог Call of Duty для стрельбы по американцам

Фото: callofduty.com

В России нужно создать "патриотический аналог" игры Call of Duty, где можно будет стрелять по украинцам, европейцам и американцам. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на зампреда думского комитета по экономической политике Михаила Делягина.

С таким предложением Делягин обратился в адрес Минцифры РФ. По его предложению, министерству нужно разработать программу создания российского шутера "ААА-класса", в котором протагонистом будет русский военный или сотрудник спецслужб.

Создание подобной видеоигры он оценил в сотни миллионов долларов. Кроме того, парламентарий признал, что на это требуется много времени. В связи с этим депутат предложил выдавать разработчикам льготные кредиты и налоговые послабления, включая освобождение от НДС. Также создатели проекта могли бы получать льготы по продвижению игры на отечественном и зарубежных рынках.

"Отечественные разработчики в текущей рыночной и политической конъюнктуре, в том числе из-за санкций и сокращения рынка сбыта, едва ли смогут без дополнительной поддержки реализовать подобный проект", – указал парламентарий.

По словам Делягина, недружественные страны используют игры для распространения русофобской пропаганды, поэтому создание российского аналога Call of Duty является для России стратегически важной задачей.

Ранее депутат предложил проводить серию игр Call of Duty: Modern Warfare на русофобию и запретить ее. Поводом для жалобы стали обращения граждан, которые заявили, что Россия в игре представлена агрессором. Кроме того, в играх есть задание на сражение с российской армией. Единственные положительные русские в сюжете те, кто сотрудничает с диверсантами из США и Британии.

