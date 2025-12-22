Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 12:48

Политика

В ГД призвали создать в РФ аналог Call of Duty для стрельбы по американцам

Фото: callofduty.com

В России нужно создать "патриотический аналог" игры Call of Duty, где можно будет стрелять по украинцам, европейцам и американцам. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на зампреда думского комитета по экономической политике Михаила Делягина.

С таким предложением Делягин обратился в адрес Минцифры РФ. По его предложению, министерству нужно разработать программу создания российского шутера "ААА-класса", в котором протагонистом будет русский военный или сотрудник спецслужб.

Создание подобной видеоигры он оценил в сотни миллионов долларов. Кроме того, парламентарий признал, что на это требуется много времени. В связи с этим депутат предложил выдавать разработчикам льготные кредиты и налоговые послабления, включая освобождение от НДС. Также создатели проекта могли бы получать льготы по продвижению игры на отечественном и зарубежных рынках.

"Отечественные разработчики в текущей рыночной и политической конъюнктуре, в том числе из-за санкций и сокращения рынка сбыта, едва ли смогут без дополнительной поддержки реализовать подобный проект", – указал парламентарий.

По словам Делягина, недружественные страны используют игры для распространения русофобской пропаганды, поэтому создание российского аналога Call of Duty является для России стратегически важной задачей.

Ранее депутат предложил проводить серию игр Call of Duty: Modern Warfare на русофобию и запретить ее. Поводом для жалобы стали обращения граждан, которые заявили, что Россия в игре представлена агрессором. Кроме того, в играх есть задание на сражение с российской армией. Единственные положительные русские в сюжете те, кто сотрудничает с диверсантами из США и Британии.

Читайте также


политикатехнологии

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика