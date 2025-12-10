Форма поиска по сайту

10 декабря, 11:53

Политика
Депутат ГД Делягин призвал РКН проверить игры серии Call of Duty на русофобию

Госдума призвала РКН проверить Call of Duty на русофобию

Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков

Серию компьютерных игр Call of Duty: Modern Warfare нужно проверить на русофобию и запретить ее. С таким предложением в адрес Роскомнадзора (РКН) выступил замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, передает "Газета.ру".

Поводом для жалобы стали обращения граждан, которые заявили, что Россия в игре представлена агрессором. Кроме того, в играх есть задание на сражение с российской армией.

"Почти все время приходится стрелять именно по русским солдатам. Это очень неприятный опыт для любого гражданина нашей страны, какой‑то ужасный мазохизм", – высказался Делягин.

По его словам, единственные положительные русские в сюжете те, кто сотрудничает с диверсантами из США и Британии. Поэтому парламентарий призвал запретить все игры серии Modern Warfare, включая ремастеры – от Modern Warfare 2007 года и ее продолжений до Modern Warfare 2 2022 года.

Ранее юристы предупредили россиян об угрозе уголовной ответственности за покупку серии игр S.T.A.L.K.E.R, так как разработчик игры, компания GSC Game World, была признана нежелательной в России. Статус нежелательной организации налагает полный запрет на деятельность компании, которая, по мнению прокуратуры, представляет угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России.

