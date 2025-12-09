Форма поиска по сайту

09 декабря, 17:15

Технологии

Блогер Пучков пожалел детей после блокировки Roblox

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, пожалел детей в ситуации с блокировкой игры Roblox. Об этом он высказался в эфире радио Sputnik.

"Для ребенка это целый мир, в общем-то, как и любая игрушка, только это еще глубже, потому что он там что-то строит, налаживает связи. Для него это целый мир, а вы взяли и выключили", – сказал Пучков.

Он подчеркнул, что ограничение доступа к некоторым онлайн-ресурсам в России можно сравнить с "отрезанием хвоста кошки по кусочкам". Политика блокировок платформ должна быть более целенаправленной и единой, резюмировал блогер.

Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox, так как модерация платформы неоднократно показывала свою неспособность обеспечить безопасность материалов. Кроме того, дети в игре подвергались сексуальным домогательствам, говорили в ведомстве.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что направит в Роскомнадзор жалобы от россиян по поводу блокировки Roblox. Она отмечала, что после этого каждый второй ребенок в возрасте 8–16 лет захотел уехать из России.

В это же время в Госдуме назвали возмущение Мизулиной необоснованным. Первый зампред комитета ГД по информполитике Александр Ющенко считает, что платформы не блокируют "просто так", это является крайней мерой воздействия.

Дети начали писать в Кремль после блокировки игры Roblox

