Мошенники начали обманывать детей под предлогом разблокировки Roblox

Фото: 123RF.com/diegothomazini

Мошенники стали предлагать детям в соцсетях и мессенджерах восстановить доступ к игре Roblox за плату. Под таким предлогом они похищают средства со счетов родителей и получают доступ к платежным сведениям, сообщил "Газете.ру" заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

"Суть в том, что преступники создают у ребенка чувство срочности и страха. Они предлагают "экстренное решение" (быструю разблокировку аккаунта, редкий предмет или набор внутриигровой валюты) за небольшую плату или даже бесплатно, но "требуют данные карты для проверки". На самом деле, введя реквизиты, ребенок не оплачивает 100 рублей, а предоставляет злоумышленникам полный удаленный доступ к счету", – пояснил специалист.

По словам эксперта, после ввода реквизитов происходит привязка карты к платежному сервису, который контролируют злоумышленники. Для подтверждения они запрашивают одноразовый код из СМС. После получения доступа мошенники списывают деньги, пока карту не заблокируют.

"Схема не требует сложного взлома: она целиком построена на манипуляции и эксплуатации доверия", – отметил Силаев.

В РТУ МИРЭА посоветовали финансово просвещать детей и использовать для онлайн-покупок отдельную карту с лимитом. Также при похищении средств мошенниками россиянам рекомендовали заблокировать карту через банк, оформить заявление о несанкционированных списаниях и обратиться в полицию.

Доступ к платформе Roblox ограничили 3 декабря. Решение приняли из-за массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности. Кроме того, дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам.

В Госдуме поддержали данное решение, назвав его верным и своевременным. Депутаты отметили, что в игровых чатах платформы появились мошенники, которые требовали от детей фотографии банковских карт родителей, а потом похищали деньги.