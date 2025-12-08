Депутат ГД Ющенко: возмущение Мизулиной из-за блокировки Roblox необоснованно

Фото: 123RF.com/miglagoa

Блокировка игровой платформы Roblox произошла на законных основаниях после неисполненных предупреждений. Об этом в беседе с изданием "Абзац" заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко.

Депутат назвал необоснованным возмущение главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной по этому поводу. Он подчеркнул, что платформы не блокируют "просто так", это является крайней мерой воздействия.

"Если это произошло, значит, виновата компания, которая не хочет исполнять законодательство России. Сейчас вокруг блокировок происходит много манипуляций и спекуляций. Мизулина замечена в таких историях, для нее публикации и цитируемость гораздо важнее, чем суть вопроса", – подчеркнул Ющенко.

Парламентарий добавил, что в играх есть очень много деструктивного контента для детей и подростков.

"А если доходит до абсурда, что ребенок хочет поменять свою жизнь на какую-то игру, значит, мы все очень далеко зашли и запустили ситуацию, когда видеоигры так воздействуют на детскую психику", – добавил депутат.

В свою очередь, глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко пояснил, что у Роскомнадзора не остается выхода, кроме блокировки некоторых сервисов.

"Мы первые эту тему подняли, мы первые стучали в колокола, мы первые начали говорить о том, что персональные данные – это важно. Сейчас все страны находятся в этой позиции и добиваются от крупных игроков сотрудничества, а мы добиться не можем, потому что мы санкционные", – заявил эксперт в эфире радио КП.

Клименко также признался, что считал, что мессенджер MAX заменит Telegram. Однако, по его словам, в силу сложности организации каналов и чат-ботов было решено заменить WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Доступ к Roblox был ограничен в России 3 декабря из-за массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности. Отмечалось, что дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам.

В Госдуме поддержали данное решение, назвав его верным и своевременным. По словам депутатов, в игровых чатах платформы появились мошенники, которые требовали от детей присылать фотографии банковских карт родителей, а потом похищали деньги.

Вскоре после этого Мизулина заявила о намерении направить в РКН письма и жалобы россиян по поводу введенных ограничений. По ее словам, в первую очередь это касается обращений, содержащих факты и аргументы. Она отметила, что множество подростков пишут ей после решения о блокировке Roblox. При этом каждый второй ребенок в возрасте 8–16 лет теперь хочет уехать из России.