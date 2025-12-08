Мизулина заявила о желании детей уехать из РФ после блокировки Roblox

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

Каждый второй ребенок в возрасте 8–16 лет хочет уехать из России после блокировки игровой платформы Roblox. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она рассказала, что множество подростков пишут ей после решения о блокировке Roblox. В своих письмах и сообщениях они рассказали, что теперь хотят уехать из страны.

"Это ребята, которые всегда и везде ходят с флагами России. Искренне и от всей души. С какими мыслями и чувствами они будут жить дальше? Именно это меня сейчас тревожит больше всего. И я не боюсь говорить об этом прямо", – написала Мизулина в своем телеграм-канале.

Доступ к платформе Roblox ограничили 3 декабря. Решение приняли из-за массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности. Кроме того, дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам.

В Госдуме поддержали данное решение, назвав его верным и своевременным. Депутаты отметили, что в игровых чатах платформы появились мошенники, которые требовали от детей фотографии банковских карт родителей, а потом похищали деньги.

Вскоре после блокировки Мизулина сообщила, что намерена направить в РКН письма и жалобы россиян по поводу введенных ограничений. По ее словам, в первую очередь это касается обращений, содержащих факты и аргументы.