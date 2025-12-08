Форма поиска по сайту

08 декабря, 12:30

Город

Центр обработки данных построили в Отрадном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На северо-востоке Москвы в районе Отрадное построили центр обработки данных (ЦОД). Он повысит доступность цифровых технологий для бизнеса и жителей города, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Его слова передает портал мэра и правительства столицы.

Вице-мэр пояснил, что подобные дата-центры необходимы для бесперебойной работы онлайн-сервисов, которыми пользуются москвичи. Центр IXcellerate MOS3 будет хранить и обрабатывать облачные данные и комплексные решения любой степени сложности.

"Площадь четырехэтажного здания на Алтуфьевском шоссе составляет 7,4 тысячи квадратных метров. Высокотехнологичный комплекс разделен на технический и административный блок, в котором организовали офисы для сотрудников и переговорные", – сказал Ефимов.

По его словам, для бесперебойной работы также смонтировали автономную систему энергообеспечения.

В свою очередь, министр столичного правительства, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что дата-центр построили на месте бывшего кирпичного завода. Объект стал примером успешного преобразования городской среды.

"Комплекс оснащен инженерным решением "тепловой насос". Это обеспечивает автономность ЦОД от городских сетей и позволяет обогревать технические, вспомогательные и отдельно стоящие административные здания за счет избыточного тепла, выделяемого серверным оборудованием", – уточнил Овчинский.

На первом этаже находится входная группа и административно-бытовые помещения, оборудовано два грузопассажирских лифта. На территории также провели благоустройство.

Строительство объекта контролировал Мосгосстройнадзор. Его председатель Антон Слободчиков рассказал, что в результате итоговой проверки было оформлено заключение о соответствии здания требованиям проектной документации.

Ранее сообщалось, что на единой цифровой платформе градостроительной деятельности smart.mos.ru стало доступно видеонаблюдение за столичными стройками. Информационно-аналитическая система управления градостроительной деятельностью (ИАС УГД) была интегрирована с Единым центром хранения и обработки данных (ЕЦХД).

