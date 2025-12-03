Собянин: 90% госуслуг доступно в цифровом виде в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 90% государственных услуг можно получить в Москве в цифровом виде, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала Москва 24.

"При развитии технологий мы стремимся к тому, чтобы гражданину, москвичу, не надо было никуда ходить, чтобы он с гаджета, из дома и работы получил все необходимые услуги", – отметил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что получить помощь можно также в центрах государственных услуг – МФЦ. Получить электронные услуги помогут операторы.

"Специальные комнаты подготовлены для этого. Специальные компьютеры стоят. Специально обученные люди помогут это сделать", – добавил мэр.



Ранее Москву удостоили почетной грамоты министерства цифрового развития и связи России "За лидерство в развитии и внедрении технологий искусственного интеллекта". Москва заняла лидирующее место по внедрению решений на базе ИИ в сферу здравоохранения.

