Обновленная витрина инновационных проектов представлена в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы вместе с порталом ICT.Moscow обновил спецпроект Smart City Moscow, который включает в себя актуальную цифровую витрину столичных инноваций более чем с 100 проектами, передает портал мэра и правительства столицы.

Всего представлено 111 ключевых проектов. Из них 67 смарт-практик обновили, еще 44 добавили. В их числе – подсистема цифрового двойника города "Мета-Москва", платформа Mos.Tech и "5G-демоцентр".

Проекты распределили по сферам применения и впервые – по технологическим направлениям. Самым популярным из них стал искусственный интеллект – к нему относятся 26 инновационных решений.

Глава ДИТ Эдуард Лысенко отметил, что каждый проект помогает Москве улучшать качество жизни и создавать в мегаполисе условия для ведения бизнеса. Специалисты готовы делиться накопленным опытом с другими городами России и мира, экспертным сообществом и IT-отраслью, поэтому развивается витрина смарт-практик.

В Smart City Moscow также представлены аналитические обзоры, а в квартальных выпусках отдельно описываются московские и российские инновационные решения. Отчеты готовит команда ДИТ, а с весны 2024 года их эксклюзивно публикуют на ICT.Moscow. Всего размещено 18 документов.

Столица исследует передовые IT-практики. На основе мониторинга уже отобрано и проанализировано свыше 650 лучших практик умных городов мира. Это позволяет быть в курсе новых технологических трендов и дает понимание востребованности московских решений на международном уровне, уточнил советник руководителя ДИТ Дмитрий Онтоев.

"Мы действительно видим заинтересованность в технологиях столицы среди зарубежных умных городов – с 2023 года было организовано более 70 двусторонних встреч с делегациями 27 государств", – добавил он.

После обновления спецпроекта появился раздел с обзором исследований разных аспектов Москвы как умного города. Авторами выступили Агентство инноваций города Москвы, АНО "Цифровая экономика", ДИТ и другие ведомства и учреждения.

Материалы представлены хабом аналитики ICT.Moscow. С помощью фильтра "Москва" можно увидеть рейтинги, статистику и другие технологические замеры, связанные с IT-индустрией столицы, за последние 8 лет.

Ранее сообщалось, что московские инновации способствуют ускорению цифровизации всей страны. Городские власти глубоко вовлечены в данный процесс. В частности, на это указывают многочисленные презентации инновационных решений и конференции.