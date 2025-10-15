Москва закрепила статус инновационного локомотива в вопросах цифровизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инновации в Москве способствуют ускорению цифровизации всей страны, сообщается на сайте Центра политической конъюнктуры (ЦПК).

"В вопросах цифровизации столица закрепила за собой статус "инновационного локомотива": многие успешные решения после берутся на вооружение другими регионами", – уточнили в организации.

Специалисты ЦПК сделали вывод, что городская власть глубоко вовлечена в процесс цифровизации Москвы. В частности, на это указывают многочисленные презентации инновационных решений и конференции.

Кроме того, ежемесячный объем материалов на тему цифровизации столицы увеличился в два раза менее чем за год. В Центральном регионе появляется все больше инфоповодов на тему IТ. А проходящие мероприятия вызывают интерес у широкой аудитории.

Цифровая трансформация Москвы наиболее заметна в развитии транспортной и сервисной инфраструктуры. В Московском метрополитене и на МЦД внедрены интеллектуальные системы управления движением, цифровые сервисы для информирования, технологии биометрической и бесконтактной оплаты.

Помимо этого, важным компонентом цифровой инфраструктуры столицы стали центры "Мои документы". С помощью единой платформы и интеграции с порталом mos.ru москвичи получают сотни услуг в онлайн-формате.

В свою очередь, ОЭЗ "Технополис "Москва" и инновационный центр "Сколково" сформировали технологическое ядро городской экосистемы. "Технополис" развивает цифровое производство, роботизацию и решения в сфере умного города, а "Сколково" становится площадкой для исследований и внедрения передовых технологий.

Ранее стало известно, что девять московских технопарков вошли в рейтинг лучших в России. В 2025 году столичные технопарки "Элма" и "Семеновский" оказались в пятерке лидеров. Всего в списке отмечен 41 технопарк из 23 регионов страны.

