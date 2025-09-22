QR-код из сервиса "ГосДоки" можно будет использовать как паспорт

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В сервисе "ГосДоки" в ближайшее время появится возможность создания QR-кода, который можно будет предъявлять наравне с паспортом. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры России.

Сегодня сервис позволяет поделиться сведениями о своих документах. Постановление, в соответствии с которым QR-код из "ГосДоков" будет приравнен к бумажному паспорту, подписало правительство.

"Использование QR-кода исключительно добровольное. Бумажные документы можно по-прежнему предъявлять без всяких ограничений", – уточнили в Минцифры.

На первом этапе цифровой инструмент можно будет использовать в кино и музеях при проходе на мероприятия с возрастным ограничением, в офисных центрах с пропускной системой, магазинах при покупке товаров 18+, а также при отправке или получении посылок и заказных писем.

Позднее такая возможность появится в организациях финансового рынка, МФЦ, салонах сотовых операторов, частных медицинских организациях и гостиницах.

"Возможности применения QR-кода наравне с паспортом будут расширяться поэтапно в соответствии с определенными правительством сроками и по мере подключения организаций к сервису "ГосДоки" – предъявить QR-код можно будет только в них", – пояснили в Минцифры.

Во время процедуры предъявления QR-кода в системе будут отображаться только необходимые данные, например, при проходе в кинотеатр – фото и сведения о возрасте.

Ранее стало известно, что пользователи MAX смогут создать цифровой ID, который позволит подтверждать личность. Возможность была запущена в пилотном режиме. ID можно применять при заселении в гостиницу, покупке товаров и многом другом.

