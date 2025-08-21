QR-коды о прибытии транспорта появились почти на 13 тыс остановках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве почти на 13 тысячах остановках имеются QR-коды с прогнозом прибытия транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Как подчеркнул вице-мэр, в столице идет работа по производству и установке новых остановочных павильонов.

"Размещаем плакаты с QR-кодами и важной информацией. Программа обновления остановок началась в 2015 году, сейчас в городе осталось менее 8% устаревших павильонов", – сказал Ликсутов.

QR-коды есть и на столичных остановках без павильонов. В настоящее время таких в Москве уже около 2 тысяч, а сам сервис доступен без скачивания приложения "Московский транспорт".

На новых остановочных павильонах QR-код находится на специальном лайтбоксе, на остановочных флагах – в нижней части. На устаревших павильонах его можно найти в верхней части трафарета со списком маршрутов.

Как отметили в департаменте, новые остановки отличаются увеличенной площадью крыши. Они изготовлены из прочных износостойких материалов, а стекла – из триплекса, в случае повреждений они не разбиваются на осколки. Также предусмотрены освещение и видеонаблюдение.

Стандартные павильоны устанавливают на маршрутах с невысоким или средним пассажиропотоком. Компактные – на узких посадочных площадках, а многосекционные павильоны, в свою очередь, устанавливают в местах с наибольшим потоком пассажиров.

