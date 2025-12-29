Суд продлил арест экс-депутату Госдумы Вороновскому

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест экс-депутату Госдумы Анатолию Вороновскому, обвиняемому в получении особо крупной взятки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В октябре в ГД направили ходатайство о лишении неприкосновенности Вороновского из-за подозрений в получении взятки в 25 миллионов рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы.

Спустя время спикер Госдумы Вячеслав Володин передал документы в профильную комиссию, занимающуюся вопросами проверки достоверности сведений о доходах и имуществе депутатов.

Вороновский не признал своей вины и предположил, что его хотели допросить в рамках одного из уголовных дел, расследуемых в Краснодарском крае.

В ноябре нижняя палата парламента сняла неприкосновенность с парламентария, а 2 декабря досрочно лишила его полномочий. 3 декабря он был арестован.

