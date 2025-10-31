Представление о лишении неприкосновенности депутата Вороновского внесено в ГД

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Генпрокурор России Александр Гуцан направил в Госдуму представление с ходатайством о лишении неприкосновенности депутата от "Единой России" Анатолия Вороновского. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Думы.

На сайте указывается, что председатель Госдумы Вячеслав Володин, действуя в соответствии с регламентом, направил документы в профильную комиссию, занимающуюся вопросами проверки достоверности сведений о доходах и имуществе депутатов, а также мандатными вопросами. Параллельно было поручено ознакомить с документом всех депутатов.

Вороновский избран в Госдуму по федеральному избирательному округу от Краснодарского края и является членом комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. До этого он занимал пост заместителя губернатора Краснодарского края.

