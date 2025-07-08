Путин назначил Никитина министром транспорта России

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Владимир Путин назначил Андрея Никитина министром транспорта России. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщает пресс-служба Кремля.

Указ вступает в силу со дня его опубликования – 8 июля 2025 года.

Накануне президент России назначил Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса. Это произошло на фоне освобождения Романа Старовойта от должности.

Кадровые перестановки в Кремле объяснили позицией Путина, который считает, что рабочие качества и опыт чиновника будут наилучшим образом способствовать выполнению поставленных задач.

8 июля все депутаты Госдумы на пленарном заседании поддержали утверждение Никитина на пост главы Минтранса.