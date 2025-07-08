Госдума утвердила Никитина на пост главы Минтранса

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Все депутаты Госдумы на пленарном заседании поддержали утверждение Андрея Никитина на пост главы Минтранса России. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно действующему закону, ряд федеральных министров, в том числе глава Минтранса, назначаются главой государства после утверждения их кандидатур ГД.

На заседании Никитин продемонстрировал депутатам программу основных направлений деятельности министерства, а также ответил на интересующих их вопросы. Кроме того, он указал, что накануне (7 июля 2025 года. – Прим. ред.) встретился со всеми фракциями Госдумы и обсудил весь спектр транспортных вопросов.

"В вашем лице я отвечаю перед всеми гражданами нашей страны. Ваша поддержка для меня – это огромный кредит доверия. Я это четко осознаю. А профессиональный опыт наших коллег из комитета по транспорту – это моя опора", – указал Никитин.

Он подчеркнул, что основные направления развития транспортной отрасли отражены в нацпроектах "Эффективная транспортная система" и "Инфраструктура для жизни". Отдельно Никитин затронул то, что транспортная инфраструктура должна быть удобной для семей с детьми, назвав этот вопрос приоритетным.

Кроме того, по его словам, транспорт должен быть удобен и для ветеранов спецоперации. Помимо этого, он указал на важность внедрения в транспортную инфраструктуру технологий искусственного интеллекта, цифровых и беспилотных технологий.

"Мы должны опираться на лучшую в мире систему образования в транспортной отрасли и все делать для ее развития и поддержки. Мы также должны ставить в приоритет интересы государства и привлекать внебюджетные средства там, где это оправданно и необходимо", – заключил Никитин.

О его назначении исполняющим обязанности главы Минтранса России стало известно в понедельник, 7 июля. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Это произошло на фоне освобождения президентом РФ Романа Старовойта от должности министра транспорта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что кадровые перестановки не связаны с утратой доверия. Назначение Никитина он объяснил позицией Путина, который считает, что рабочие качества и опыт чиновника будут наилучшим образом способствовать выполнению задач, поставленных перед ведомством.

После этого все пять партий Госдумы – "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди" – поддержали кандидатуру Никитина на пост министра транспорта РФ.

