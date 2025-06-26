Председатель Курской облдумы Амерев решил покинуть пост

Фото: kurskduma.ru

Председатель Курской областной думы VII созыва Юрий Амерев решил покинуть пост по собственному желанию. Об этом сообщает телеграм-канал облдумы.

Как уточняется в сообщении, его заявление рассмотрят на внеочередном заседании.

Амерев с 2021 года является депутатом облдумы по одномандатному избирательному округу № 12, депутатом думы на постоянной профессиональной основе и председателем, а также членом постоянных комитетов по различным направлениям.

Ранее мэр Анапы Василий Швец ушел в отставку по собственному желанию по причине перехода на новую работу. Его решение поддержали депутаты городского совета. Исполняющим обязанности мэра будет первый замглавы города Светлана Балаева.

До этого в отставку подал мэр Махачкалы Юсуп Умавов. О своем решении он объявил на совещании с заместителями. Решение по этому вопросу рассмотрят депутаты городского собрания.