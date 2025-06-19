Мэр Махачкалы Умавов подал в отставку

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Юсуп Уманов

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов подал в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

О своей отставке Умавов объявил на совещании с заместителями. Решение же по данному вопросу будет рассмотрено депутатами городского собрания Махачкалы на ближайшей сессии.

Ранее стало известно, что Юрий Сердечкин 1 июля покинет пост мэра Мурманска. Решение об отставке огласил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе оперативного совещания регионального правительства.

Он заявил, что Сердечкин перейдет на другую работу за пределами субъекта. Его обязанности будет исполнять Иван Лебедев.

До этого глава Нюксенского муниципального округа Юлия Шевцова была отправлена в отставку после скандальных кадров ее дочери, которая в своих социальных сетях опубликовала видео, где угрожала отправить людей на СВО, ссылаясь на влияние ее матери.

Позже Шевцова принесла свои извинения за слова дочери от лица всей своей семьи. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов осудил поступок дочери главы Нюксенского муниципального округа. Из-за общественной реакции сама девушка записала видео, где принесла искренние извинения.

