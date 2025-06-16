Сенатор от Коми Елена Шумилова решила досрочно сложить полномочия

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Сенатор от Республики Коми Елена Шумилова приняла решение досрочно сложить свои полномочия. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения "Единой России".

Ранее Шумилова направила заявление о том, что по своему желанию покидает партию. Однако представители фракции отметили, что это является нарушением, так как сенатор уже получила место в Совфеде.

"Когда политик получает мандат как представитель определенной партии, он берет на себя обязательства не только перед избирателями, но и перед политической силой, которая его поддержала", – указали в региональном отделении "Единой России".

Глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко заявил в беседе с РИА Новости, что вопрос о досрочном сложении Шумиловой полномочий будет рассмотрен 18 июня.

Шумилова входит в состав комитета СФ по региональной политике, ее полномочия истекают в сентябре 2025 года.

Ранее стало известно, что Юрий Сердечкин 1 июля покинет пост мэра Мурманска. Решение об отставке огласил губернатор субъекта Андрей Чибис в ходе оперативного совещания регионального правительства. По его словам, Сердечкин перейдет на другую работу за пределами субъекта. Его обязанности будет исполнять Иван Лебедев.

