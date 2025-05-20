Вологодская чиновница отправлена в отставку после слов ее дочери об СВО

Фото: телеграм-канал "Юлия Шевцова – Глава Нюксенского муниципального округа"

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отправил в отставку главу Нюксенского муниципального округа Юлию Шевцову после скандального ролика ее дочери о спецоперации на Украине. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

Дочь Шевцовой опубликовала в своих соцсетях видео, в котором угрожала отправить людей на СВО, ссылаясь на влияние ее матери. Позже сама Юлия извинилась за ролик дочери от лица всей своей семьи.

Поступок девушки осудил и Филимонов, заявив, что подобные высказывания являются недопустимыми, оскорбительными и вульгарными. Губернатор рассказал, что дочь чиновницы живет и учится вдалеке от своей матери. После кризиса в отношениях с молодым человеком она, поддавшись эмоциям, записала данное видео, избрав в корне недопустимые форму и тему, добавил губернатор.

После общественной реакции девушка записала видео со своими искренними извинениями, однако Филимонов запретил публиковать этот ролик, чтобы оградить девушку от травли в комментариях.

Кроме того, глава региона принял решение отправить Шевцову в отставку.

"Глава Нюксенского муниципального округа Ю. П. Шевцова отправляется в отставку ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области", – отметил Филимонов.

Он добавил, что на освободившуюся должность, скорее всего, будет выдвинут участник СВО. Кроме того, губернатор посоветовал Шевцовой уделять больше внимания воспитанию дочери, записать ее на курсы медсестер и направить на стажировку волонтеров в военный госпиталь в тылу.

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