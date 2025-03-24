Врио главы Курской области Хинштейн запустил опрос о прощении блогера Апачева

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Решение о прощении блогера Акима Апачева после скандала в Судже должны принять жители Курской области, соответствующий опрос уже запущен, сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал врио главы региона Александра Хинштейна.

"Извинять или не извинять блогера, изрисовавшего нецензурными граффити стены Суджи, решать не чиновникам: это должно быть решением жителей, в первую очередь тех, для кого Суджа – родной дом", – указал политик.

78% участников опроса заявили, что не верят в извинения Апачева, еще 9% ответили, что верят блогеру, а 13% выбрали вариант "Мы вместе рисовали эти граффити".

В любом случае, добавил Хинштейн, извинения Апачева не отменяют состава административного правонарушения.

Об инциденте стало известно накануне. Блогер в своем телеграм-канале выложил видео, на кадрах которого демонстративно исписал стены домов в Судже разными надписями, которые содержали ненормативную лексику. Местные жители возмутились поступком Апачева, в ответ на это он призвал их самостоятельно приехать в освобожденный город и закрасить надписи.

Хинштейн назвал поступок блогера наглой провокацией. Теперь Апачеву грозит штраф, так как в его действиях увидели как минимум три состава административного правонарушения, включая нарушение запрета на въезд в Суджу, использование ненормативной лексики, а также порчу чужого имущества.

