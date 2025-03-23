Фото: телеграм-канал "Следком"

Следственный комитет России получил данные о расстрелах мирных жителей, мародерстве и поджогах жилых домов, которыми занимались солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

В ходе расследования соответствующего уголовного дела военные следователи продолжают работать с пострадавшими жителями Суджи, рассказала Петренко. В настоящий момент эвакуированные люди остаются в пунктах временного размещения. Их привлекают к следственным действиям.

Удалось установить, что солдаты украинских вооруженных формирований занимались мародерством и поджигали жилые дома, внутри которых находились мирные жители, в январе-феврале.

Также военные ВСУ производили целенаправленные обстрелы жилых домов Суджи. Это привело к тому, что некоторые здания оказались полностью разрушены.

"Многочисленные факты преступных приказов командования ВФУ о расстрелах мирных жителей Курской области также находят свое подтверждение в показаниях гражданских лиц", – подчеркнули в СК.

Представители ведомства также отметили, что в процессе предварительного следствия сотрудники СК установят и привлекут к ответственности всех участников вооруженных формирований Украины, которые имеют отношение к этим преступлениям.

Ранее СК возбудил уголовное дело о теракте в связи с убийством восьми мирных жителей в Суджанском районе Курской области. По данным следствия, преступление было совершено украинскими военнослужащими не позднее августа 2024 года, когда они незаконно вторглись на российскую территорию.