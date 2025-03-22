Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи получили новые доказательства преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

"Следователи СК России продолжают работу с гражданами, пострадавшими от преступлений украинских вооруженных формирований, либо ставшими свидетелями актов насилия украинских националистов, убийств мирных жителей и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации на ранее оккупированной территории", – цитируют ее представители комитета.

В частности, следствие установило, что в августе 2024 года на территории села Заолешенка Суджанского района украинский военнослужащий убил местного жителя, который ехал мимо по улице на велосипеде.

Также жительница села Казачья Локня Суджанского района рассказала следователям, что солдаты ВСУ подвергли жестоким пыткам и убили российского военного. По ее словам, это произошло 21 августа 2024 года.

Ранее СК возбудил уголовное дело о теракте в связи с убийством восьми мирных жителей в Суджанском районе Курской области. По данным следствия, преступление было совершено украинскими военнослужащими не позднее августа 2024 года, когда они незаконно вторглись на российскую территорию.

