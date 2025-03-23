Глава Курской области Хинштейн возмутился вандализмом блогера Апачева в Судже

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Вандализм блогера Акима Апачева в городе Суджа является наглой провокацией, заявил глава Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Апачев в своем телеграм-канале выложил видео, где демонстративно занимался порчей имущества, исписывая стены домов различными надписями, включая ненормативную лексику. Местные жители возмутились таким поступком, но в ответ на это блогер призвал их самим приехать в город и закрасить надписи.

"Более того – в комментариях (Апачев. – Прим. ред.) позволяет себе забивать "стрелки" женщинам!", – добавил Хинштейн.

Глава региона подчеркнул, что власти области всеми силами стараются удержать людей от посещения опасных территорий, в то время как кто-то позволяет себе заниматься вандализмом в городе, где семь месяцев шли тяжелые бои.

Теперь блогеру грозит штраф, в его действиях увидели как минимум три состава административного правонарушения, включая нарушение запрета на въезд в Суджу, использование ненормативной лексики, а также порчу чужого имущества.

"Все материалы будут переданы в компетентные органы. Убежден, что реакция не заставит себя ждать. Если кто-то чувствует себя героем, то героизм лучше проявить, надев военную форму. <...> хайп на трагедии недопустим", – заключил Хинштейн.

Об освобождении города Суджа стало известно 13 марта. На следующий день украинские войска ударили по зданию краеведческого музея города – памятника архитектуры конца XIX века. В результате сооружение было уничтожено, погибла сотрудница музея.

