Кубанская чиновница, избившая возможную любовницу мужа, вернулась на работу

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Заместитель главы Гулькевичского района Краснодарского края Олеся Кливцова вышла на работу после скандала с избиением другой женщины. Об этом сообщает "КП" – Кубань" со ссылкой на пресс-службу района.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года. в Сети распространилось видео, на котором похожая на Кливцову женщина избивает управляющую салоном красоты, обвиняя ее во вмешательстве в дела чужой семьи. По факту произошедшего полиция провела проверку, а Кливцова была временно отстранена от своей должности.

"Проверка завершилась. По ее результатам первый замглавы вышла на работу", – уточнили в пресс-службе.

Также чиновница присутствовала на "часе контроля", который проводился 21 января в администрации района. В СМИ также подчеркнули, что на ее руке видно обручальное кольцо.

Ранее в Подмосковье был задержан подозреваемый в убийстве бывшей жены и поджоге дома. По данным СК, мужчина совершил преступление, после того как увидел в окне свою экс-супругу женщину с другим мужчиной. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное общеопасным способом и с особой жестокостью" и "Покушение на убийство двух и более лиц, не доведенное до конца по независящим причинам".