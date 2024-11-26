Чиновница отстранена после скандала с избиением сотрудницы салона красоты на Кубани

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Замглавы Гулькевичского района Краснодарского края Олеся Кливцова отстранена от своей должности на время служебной проверки по факту инцидента в салоне красоты. Об этом пишет пресс-служба муниципалитета.

Причиной проверки стало видео, распространившееся в Сети, на котором женщина избивает управляющую салона красоты. При этом посетительница обвиняет девушку во вмешательстве в дела чужой семьи. При этом женщина потребовала выключить камеры.

В свою очередь, авторы видео заявили, что нападавшая женщина похожа на Кливцову.

Между тем в кубанской полиции подтвердили, что в МВД поступило сообщение о нанесении побоев девушке в одном из салонов красоты города. По этому факту уже проводится собственная проверка.

Ранее двое мужчин избили и затолкали прохожего в машину из-за сделанного замечания. Все случилось 20 ноября в Приморском крае, в городе Большой Камень. Однако потерпевшему удалось открыть дверь багажника и выбраться. Позже нападавшие были задержаны.

